SS 166 degli Alburni: tra riaperture e nuovi interventi dell’ANAS

Diversi gli interventi da parte dell’Anas sulla Strada Statale 166 degli Alburni. Un’arteria fondamentale che collega Capaccio Paestum alle aree interne del Cilento.

La chiusura

È di poche ore fa la notizia della chiusura, a partire dal 9 giugno, di un tratto stradale che attraversa il comune di Bellosguardo, precisamente dal km 30,250 al km 30,350, con circolazione deviata lungo un’attigua strada provinciale, per consentire dei lavori.

Nel dettaglio, le attività consisteranno, in primis, nella sostituzione della soletta in calcestruzzo dell’opera, nel rifacimento della pavimentazione e nel ripristino delle barriere di sicurezza.

La conclusione dell’intervento consentirà il mantenimento in efficienza dell’arteria stradale, oltre che l’elevazione degli standard di sicurezza e percorribilità. Buone notizie per il tratto della SS 166 che attraversa il comune di Roccadaspide fino al confine con Castel San Lorenzo collegando i due comuni al comune di Aquara.

Sul tratto stradale i cantieri sono rimasti aperti per tanti mesi, ma ora i lavori, come comunicato dall’Anas, sono stati ultimati e da qualche giorno la strada è stato riaperta e quindi non c’è bisogno più di percorrere la deviazione sulla Strada Provinciale che porta a pochi metri dal centro urbano di Castel San Lorenzo. Di preciso i km 22,200 ed il km 22,500, nel territorio comunale di Roccadaspide, sono stati interessati da lavori di manutenzione per un investimento complessivo di circa 600 mila euro.

Gli interventi

Gli interventi hanno riguardato il consolidamento della piattaforma stradale tramite la realizzazione di opere di fondazione, il rifacimento della pavimentazione stradale, l’installazione delle nuove barriere di sicurezza con nuovi attenuatori d’urto e la realizzazione di impianti di regimentazione idraulica. Anche la segnaletica orizzontale definitiva verrà presto ultimata entro la prossima settimana, senza particolari disagi per la circolazione.

Per quanto riguarda il tratto stradale di località Fonte di Roccadaspide, interessato da un lungo rettilineo con tante immissioni e troppo spesso luogo di incidenti stradali, i cittadini continuano a chiedere all’Anas l’incremento delle misure di sicurezza e poche settimane fa si è tenuto un incontro a tema tra i tecnici della società stradale che hanno effettuato un sopralluogo sull’arteria, i tecnici comunali e gli amministratori.