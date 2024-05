Operai al lavoro a Salerno. Diversi i cantieri aperti in città. Proseguono gli interventi per il restyling del Corso Vittorio Emanuele dove per fine giugno é fissato il completamento del primo lotto.

Sprint degli interventi anche alla spiaggia Santa Teresa per concludere la riqualificazione del solarium prima di fine mese. Il punto della situazione con l’assessore al commercio, urbanistica e lavori pubblici Dario Loffredo.