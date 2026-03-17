Sport, terza categoria: conosciamo i Leoni San Marco. A InfoCilento parla il presidente Costabile Iovane

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. È intervenuto ieri sera all’interno del programma sportivo InCampo, Costabile Iovane, Presidente dei Leoni San Marco, formazione di San Marco frazione del comune di Castellabate e attualmente a ridosso della zona play off nel girone D di Terza categoria.

Le parole del Presidente Iovane

“Voglio ringraziare il Presidente Tavassi per l’opportunità di giocare al Carranno, visto che ancora non abbiamo la nostra struttura ma stanno provvedendo. – ha detto il Presidente Iovane – Voglio ringraziare anche l’Avv. Rubino che fa parte della società dei Leoni San Marco, è anche grazie a lui se abbiamo potuto riprendere questo logo così importante, questa società”.

Il Presidente ha poi parlato del gruppo che si è formato e del campionato che sta disputando la squadra: “Abbiamo tanti giovani, il nostro obiettivo è quello di integrare quanti più ragazzi, ne vedo alcuni che i loro genitori hanno fatto parte dei Leoni San Marco più di 30 anni fa, quindi di generazione in generazione.

Quest’anno stiamo raccogliendo in più rispetto all’anno scorso, siamo vicini ai play off, solo tre punti dal quinto posto, ricoperto dall’Ascea, dove avremo uno scontro dopo le festività pasquali, ma ora testa al San Mango che è la prossima, poi andremo a Stio, che è un’altra bella partita, dove si giocano anche loro i play off.

Noi cercheremo di mettercela tutta visto che comunque l’anno scorso le cose non sono andate tanto bene, però diciamo che i ragazzi stanno entrando nello spirito combattivo della categoria, lottano per questo stemma così importante, per questa frazione che è San Marco di Castellabate”, conclude.