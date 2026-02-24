Sport, terza categoria: alla scoperta del Buonabitacolo soccer

la formazione attualmente al quinto quinto posto in classifica in piena zona play off

Antonio Pagano

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà dilettantistiche locali. Ad intervenire all’interno del programma sportivo InCampo, andato in onda ieri sera è stato il Presidente del Buonabitacolo Soccer, Giuseppe Marchesano, formazione attualmente al quinto quinto posto in classifica in piena zona play off.

Le parole del Presidente Marchesano

Il Buonabitacolo è una bella realtà, già attiva da tempo. “Noi siamo nati dal 2006, la maggior parte delle volte abbiamo fatto i campionati di seconda categoria – ha detto il Presidente Marchesano – gli ultimi 7/8 anni, con anche il problema campo sportivo, siamo stati costretti a fare la terza, e quest’anno giochiamo in casa a Caselle in Pittari ( visti i lavori al campo di Buonabitacolo)”.

Il Presidente ha poi parlato del campionato e del gruppo squadra composto maggiormente da giovani del posto : “L’obiettivo per quest’anno è centrare i play off, siamo quarti, quinti in classifica insieme al Virtus Buxentum, che è una grandissima realtà del territorio del Golfo di Policastro. L’obiettivo sono i play off anche perché abbiamo una squadra giovanissima, in cui ci sono parecchi ragazzi del 2006/07.

È bello far giocare parecchi ragazzi giovani in questi campionati, e lanciarli in categorie magari più importanti. Buonabitacolo è uno dei pochi paesi in cui ci sono tantissimi ragazzi di Buonabitacolo, solo due sono di Montesano. Siamo fortunatissimi ad avere tutti ragazzi di Buonabitacolo, e poi abbiamo anche qualche ragazzo un po’ più esperto”.

