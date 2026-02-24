Sport, terza categoria: alla scoperta del Buonabitacolo soccer

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà dilettantistiche locali. Ad intervenire all’interno del programma sportivo InCampo, andato in onda ieri sera è stato il Presidente del Buonabitacolo Soccer, Giuseppe Marchesano, formazione attualmente al quinto quinto posto in classifica in piena zona play off.

Le parole del Presidente Marchesano

Il Buonabitacolo è una bella realtà, già attiva da tempo. “Noi siamo nati dal 2006, la maggior parte delle volte abbiamo fatto i campionati di seconda categoria – ha detto il Presidente Marchesano – gli ultimi 7/8 anni, con anche il problema campo sportivo, siamo stati costretti a fare la terza, e quest’anno giochiamo in casa a Caselle in Pittari ( visti i lavori al campo di Buonabitacolo)”.

Il Presidente ha poi parlato del campionato e del gruppo squadra composto maggiormente da giovani del posto : “L’obiettivo per quest’anno è centrare i play off, siamo quarti, quinti in classifica insieme al Virtus Buxentum, che è una grandissima realtà del territorio del Golfo di Policastro. L’obiettivo sono i play off anche perché abbiamo una squadra giovanissima, in cui ci sono parecchi ragazzi del 2006/07.

È bello far giocare parecchi ragazzi giovani in questi campionati, e lanciarli in categorie magari più importanti. Buonabitacolo è uno dei pochi paesi in cui ci sono tantissimi ragazzi di Buonabitacolo, solo due sono di Montesano. Siamo fortunatissimi ad avere tutti ragazzi di Buonabitacolo, e poi abbiamo anche qualche ragazzo un po’ più esperto”.