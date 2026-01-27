Sport, seconda categoria: alla scoperta della Fox Paestum. A InfoCilento parla Pasquale Quaglia

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Questa volta, all’interno del programma sportivo InCampo, in onda ogni lunedì sera alle 21.15 sul canale 79 del DTT, è intervenuto Pasquale Quaglia, calciatore della Fox Paestum, formazione attualmente al nono posto in classifica del girone L di seconda categoria.

Le parole di Pasquale Quaglia

“La stagione da un punto di vista dei risultati non sta andando benissimo – ha detto Pasquale Quaglia – però da un punto di vista umano, sportivo, invece credo che stia andando alla grande, anche perché il nostro obiettivo è quello di creare una squadra a costo zero, fatta di ragazzi del posto, che si divertono, quindi di creare soprattutto un ambiente, un gruppo positivo da un punto di vista umano, credo che stia riuscendo nel migliore dei modi, e questo è un po’ l’obiettivo nostro, penso che sia un po’ l’obiettivo di tutti in seconda e in terza categoria, che sia principalmente il divertimento quindi da questo punto di vista è soddisfacente, purtroppo i risultati quest’anno non stanno dalla nostra parte, stanno venendo un po’ meno però, almeno per me, a mio avviso sono secondari”.

Una squadra giovane, con tanta voglia di fare

Pasquale ha parlato poi del gruppo che si è formato: “Siamo un bel mix, la maggior parte sono giovani e forse paghiamo da un punto di vista dei risultati anche un po’ l’inesperienza però è una squadra molto giovane, credo che nel proseguo, nel futuro possa dare grandi soddisfazioni. Noi un po’ più adulti facciamo un po’ da chioccia a questi ragazzi però sono ragazzi educati quindi il gruppo si è formato anche per quello, diciamo ci sono anche poche differenze all’interno dello spogliatoio, da un punto di vista anagrafico si sente veramente poco il peso”, conclude.