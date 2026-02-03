Sport, prima categoria: alla scoperta del Quadrivio di Campagna. A InfoCilento parla Jacopo Elia, direttore della squadra

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle realtà sportive del territorio. Ad intervenire all’interno del programma sportivo InCampo, in onda ogni lunedì alle 21.15 sul canale 79 del DTT, è stato Jacopo Elia, Direttore Generale del Quadrivio di Campagna, formazione attualmente impegnata in una lotta serrata per la prima posizione.

Le parole del Direttore Elia

Il Quadrivio è al secondo posto in classifica del girone H di Prima categoria, a pari punti con il Club Serre. Una sola sconfitta per loro, nella gara di andata contro l’Akropolis, prossima avversaria proprio del Quadrivio. “È un campionato sicuramente molto complicato – ha detto il Dirigente Generale Elia parlando dell’andamento della stagione – poi è la nostra prima partecipazione in questa categoria, quindi devo dire che stiamo facendo davvero molto bene, il campionato è molto competitivo, è molto difficile, e andare a vincere su qualsiasi campo è diventato davvero complicato, nonostante la vittoria contro il Sapri che era ultimo in classifica dobbiamo continuare su questa strada cercando con determinazione di andare a ottenere risultati importanti, siamo ambiziosi e vogliamo mantenere sicuramente i vertici della classifica”.

Il Direttore ha poi parlato della squadra allestita per questo campionato e dell’eventuale promozione di categoria:” abbiamo allestito una squadra innanzitutto fatta da grandi uomini primi che di grandi calciatori, che è un po’ la ricetta che noi crediamo sia quella vincente per ottenere dei grandi risultati, una squadra ambiziosa, un buon mix di giovani promettenti e ragazzi che vogliono sicuramente dire la loro e un gruppo solido e sicuramente di esperienza che ha calcato questi campi e ha anche vinto questi campionati negli anni precedenti.

Sicuramente ci stiamo concentrando molto sul campionato di quest’anno, però è ovvio che poi vincendo le partite, stando in testa alla classifica bisogna anche iniziare a vedere le possibilità per l’anno prossimo, però in questo momento siamo concentrati su questa stagione “.