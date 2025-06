“Sport di Tutti – Children’s Day”: sport inclusivo per bambini con autismo a Castellabate

Castellabate, incantevole località nel cuore del Cilento, si prepara ad accogliere un’importante iniziativa dedicata all’inclusione sportiva: “Sport di Tutti – Children’s Day“.

Il progetto offrirà a 20 bambini con disturbo dello spettro autistico quattro giornate interamente gratuite di attività ludico-motorie sulla spiaggia del Pozzillo, presso la struttura WellBeach.

Attività e Inclusione

Le giornate dedicate allo sport inclusivo si svolgeranno nelle seguenti date: 23 e 30 giugno, e 14 e 21 luglio, con inizio alle ore 10:00. L’obiettivo è fornire un ambiente stimolante e sicuro dove i bambini possano partecipare a giochi in piccoli gruppi (massimo 5 bambini per giornata) e attività motorie adattate, con particolare attenzione alle esigenze sensoriali di ciascuno. L’iniziativa promette sorprese e divertimento, ponendo l’accento sull’importanza dell’attività fisica come strumento di benessere e integrazione.

Un progetto di successo

Il progetto “Sport di Tutti – Children’s Day” è il risultato di un’ampia collaborazione tra enti pubblici e privati, testimoniando un impegno condiviso verso l’inclusione. Andrea Aiuto è l’ideatore e responsabile del progetto. L’iniziativa rientra nel programma di Sport e Salute S.p.A. e gode del patrocinio e del supporto di numerosi partner. Tra i principali sostenitori figurano il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i Comuni di Castellabate, Perdifumo e Montecorice, che si sono dimostrati “sempre in prima linea per l’inclusione” attraverso il coinvolgimento dei propri plessi scolastici. Fondamentale è il ruolo della Cooperativa Sociale Kastrom, partner operativo che mette a disposizione i propri volontari. Il Wellness Beach garantisce l’ospitalità delle attività, mentre ASC – Attività Sportive Confederate fornisce il supporto tecnico. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti gli educatori, istruttori e volontari di A.S.D. Space Fitness Aps e Wellness D’elite, il cui impegno rende possibile la realizzazione delle giornate.

Come Partecipare

I posti per partecipare alle giornate di “Sport di Tutti – Children’s Day” sono limitati per garantire la massima qualità e attenzione alle esigenze individuali di ogni bambino. Le famiglie interessate sono invitate a prenotare quanto prima. Il referente di progetto per le prenotazioni è Monica Comunale della Cooperativa Sociale Kastrom.