Nel Cilento weekend di prevenzione alla salute. Ecco dove si terranno le visite gratuite

Il Rotary Club Paestum Centenario, sempre attivo nel promuovere iniziative a beneficio della comunità, ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie del cavo orale. L’evento si terrà il 22 marzo presso la sede Avis comunale di Agropoli, in via Cannetiello n. 26, dalle ore 9:30 alle 13:00.

Grazie alla collaborazione con il dottor Francesco De Stefano, i partecipanti avranno l’opportunità di sottoporsi a visite odontoiatriche gratuite.

Altre visite domenica 23

Anche il Rotary Roccadaspide Valle del Calore, domenica 23 marzo, organizza la XII edizione delle “Domeniche della Salute” dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso la struttura SAUT di Piaggine.

Si terranno screening tiroideo eseguito dal dottor Giuseppe De Matteis (Specialista in malattie infettive), screening senologico il dottor Gerardo Siano (senologo) e infine test dell’udito. Le visite saranno completamente gratuite.

Ad Altavilla Silentina sarà possibile effettuare esami gratuiti presso la sede della Croce Rossa Italiana in Piazza Don Giustino Russolillo dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Tutti i cittadini del comune cilentano possono eseguire i seguenti esami: elettrocardiogramma, indice ABI, spirometria, densitometria ossea, esame delle urine, test glicemici, prevenzione del diabete e rilevazione parametri vitali

Prenotazione obbligatoria

Per garantire un’organizzazione efficiente e permettere a tutti di usufruire del servizio, la prenotazione è obbligatoria. È possibile prenotare la propria visita chiamando i seguenti numeri: 0974/271750 per Agropoli, 389 0685173 per Piaggine e infine 3488302219 per Altavilla Silentina.