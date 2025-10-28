Spari nella notte a Torchiara, cane ucciso: «strappato un pezzo della nostra famiglia»

A cura di Redazione Infocilento
Maremmano morto

Un pastore maremmano di proprietà di una famiglia di allevatori ucciso a colpi di fucile. È accaduto in settimana, presumibilmente nel corso della notte, quando ignoti hanno aperto il fuoco, forse con un’arma a piombini.

La tragica scoperta all’interno della proprietà di famiglia: l’animale è stato colpito con un colpo dritto al petto, a conferma di un gesto volontario e mirato.

Il dolore e l’indignazione del proprietario

Il proprietario di Napoleone, ha affidato ai social tutto il suo dolore e la sua profonda indignazione per l’accaduto, “una ferita profonda, non solo personale ma collettiva”.

“Napoleone non era solo un cane, era il custode del nostro gregge, l’anima silenziosa delle nostre giornate in campagna. Da cucciolo ha vegliato su di noi, sulle pecore, sulla casa”. La sua assenza si percepisce concretamente: “Oggi il recinto è muto. Le pecore lo cercano, ma lui non risponde”, ha detto il proprietario.

L’appello per la giustizia e il rispetto della vita

“Chi ha sparato ha deciso che la sua vita non valeva nulla. Ma ha tolto molto più di una vita: ha strappato un pezzo della nostra famiglia, della nostra storia, del nostro lavoro – ha aggiunto – Chiediamo rispetto per chi lavora, per chi custodisce, per chi vive qui ogni giorno. E chiediamo giustizia, perché nessuno debba più piangere il proprio cane in questo modo”.

Il precedente

Nel maggio scorso un episodio simile si verificò a poca distanza. In quel caso fu un gatto ad essere ferito con dei colpi di fucile a piombini: per fortuna il gesto non risultò fatale.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ospedale Vallo

Malore in ufficio: muore dopo una settimana commercialista di Atena Lucana

L'episodio una settimana fa. L'uomo colto da un improvviso malore era caduto…

Stazione di Battipaglia

Potenziamento Linea Battipaglia-Potenza: conclusi i lavori

Conclusi gli interventi infrastrutturali di RFI sulla tratta Battipaglia-Potenza. Lavori mirati ad…

Sant’Arsenio, don Roberto Faccenda presenta “A(r)marsi con cinque ciottoli”: quando la fede diventa forza per affrontare la vita

A Sant’Arsenio si è tenuta la presentazione del libro di don Roberto…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79