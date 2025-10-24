Spaccio di droga: arrestato a Salerno un 47enne con cocaina ed eroina

La droga era parzialmente già confezionata per la vendita

A cura di Redazione Infocilento
Spaccio Salerno

La sera del 22 ottobre u.s. personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di A. G. S. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

L’uomo all’esito di un controllo della Polizia è risultato in possesso di sostanza stupefacente, in parte già confezionata in dosi, per un ammontare complessivo di gr. 147,33 di cocaina e gr. 68,75 di eroina oltre alla somma in danaro di 1165 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e, pertanto, sottoposta a sequestro.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Droga

Agropoli, trovato in possesso di marijuana e cocaina: arrestato

Nei guai un 36enne trasferito presso il carcere di Vallo della Lucania

Tribunale di Salerno

Spari al festival del sordo: condanna a 20 anni per la tragedia di Capaccio Paestum

Condanna a 20 anni in primo grado per i fratelli Gaetano e…

Biblioteca Polla

Oltre 300 nuovi libri arricchiscono la Biblioteca “Curcio” di Polla grazie ai fondi regionali

Il nuovo acquisto rappresenta un importante passo in avanti per ampliare l’offerta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79