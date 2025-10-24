Spaccio di droga: arrestato a Salerno un 47enne con cocaina ed eroina

La sera del 22 ottobre u.s. personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di A. G. S. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

L’uomo all’esito di un controllo della Polizia è risultato in possesso di sostanza stupefacente, in parte già confezionata in dosi, per un ammontare complessivo di gr. 147,33 di cocaina e gr. 68,75 di eroina oltre alla somma in danaro di 1165 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e, pertanto, sottoposta a sequestro.