SP142 Campora – Vallo della Lucania: «Si metta fine ai disagi»

«I lavori di adeguamento e messa in sicurezza, finanziati al Comune di Campora dalla Regione Campania, dovevano inizialmente concludersi lo scorso 4 aprile, ma una serie di ritardi hanno portato il Comune a chiedere una proroga dell’ordinanza di chiusura emessa dalla Provincia». Lo denuncia il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo. Nei mesi scorsi il Settore Viabilità ha richiesto un report dettagliato dei lavori in corso al Comune che ha comunicato come data fine lavori lo scorso 23 luglio.

La situazione oggi

Ad oggi i lavori lungo la SP 142 non sono stati completati e, tra l’altro, la Provincia non avrebbe concesso alcuna proroga di chiusura della stessa.

«Una situazione insostenibile che mi è stata segnalata da cittadini residenti nel piccolo comune della nostra Provincia e che, da Consigliere Provinciale, porterò in tutte le sedi istituzionali», dice Del Sorbo.

Gli interrogativi

«Che fine ha fatto il Consigliere Regionale Luca Cascone che, nel lontano dicembre 2021(!) annunciava, soddisfatto, il finanziamento dell’opera? Qual è la posizione dell’Ente Provincia in qualità di proprietario della strada? L’ho chiesto, con una nota, al Dirigente del settore Viabilità e Trasporti», rivela il consigliere.

Poi conclude: «Trovo assurdo che, a distanza di mesi, non si riesca ancora a vedere la fine di una problematica che sta causando enormi disagi alla piccola comunità di Campora…Isolata da tutti e ignorata dalle istituzioni».