Sp142: chiuso per sei mesi il tratto Campora – Vallo della Lucania

Disagi in vista per chi transita abitualmente sulla Sp142, la strada che collega Campora a Vallo della Lucania. L’importante arteria resterà chiusa a partire da oggi (3 ottobre) e per i prossimi sei mesi, ovvero fino al prossimo 1 aprile. Lo ha reso noto il Comune di Campora dopo la comunicazione della Provincia di Salerno. Sull’arteria, infatti, sono in corso interventi di sistemazione e messa in sicurezza.

I lavori sulla Sp142

Le opere rientrano in un più ampio progetto di collegamento da Vallo della Lucania ad Atena Lucana, ovvero allo svincolo autostradale. Il primo lotto prevede appunto l’adeguamento della Sp142. I lavori, ripresi nel 2019, proseguono tutt’oggi. Il progetto risaliva a diversi anni prima ma poi si arrivò ad una risoluzione anticipata del contratto con la ditta esecutrice delle opere per poter elaborare un nuovo progetto.

Gli interventi ora interesseranno il tratto della Sp142 tra Campora e Vallo della Lucania. Disagi per i cittadini che devono raggiungere Vallo della Lucania, centro dove insistono scuole e uffici di riferimento.

I disagi

Per facilitare il raggiungimento della cittadina vallese, agli studenti e all’utenza tutta è stata messa a disposizione una navetta che ogni mattina alle 7:30 partirà da piazza Umberto I (Vigna della Corte) e raggiungerà il centro cittadino. Al ritorno la partenza è prevista alle 13:30 dinanzi al mercato della frutta (mercato coperto).