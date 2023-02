Sosta ad Agropoli: nuove regole in due strade cittadine

Il Comune di Agropoli ha deciso di istituire la sosta regolamentata con disco orario in due arterie stradali della città prossime allo scalo ferroviario e al centro. Il sindaco Roberto Mutalipassi, insieme alla sua giunta, ha indirizzato l’ufficio di polizia locale, diretto dal maggiore Antonio Rinaldi, a istituire la sosta regolamentata con disco orario. Il provvedimento è valido in via Dante Alighieri, dal civico 1 al 110, e in via Alcide De Gasperi, dal 19 al 81.

Le ragioni del provvedimento

La decisione è stata presa a causa della presenza di numerose attività commerciali in queste due vie. Queste richiedono la creazione di parcheggi regolati da disco orario per garantire un’equa distribuzione degli spazi disponibili. L’obiettivo principale è quello di creare nuovi parcheggi a tempo limitato, individuando gli stalli sul lato destro e sinistro della via Dante Alighieri e via Alcide De Gasperi.

Le disposizioni

I parcheggi pubblici devono essere a disposizione di tutti, pertanto, la rotazione dei veicoli in sosta sarà favorita dall’istituzione della sosta per un massimo di 60 minuti nelle due arterie.

La prima copre il tratto dalla stazione ferroviaria fino alla località Madonna del Carmine. Via De Gasperi collega sempre lo scalo ferroviario con via Piave, il lungomare (via Risorgimento) e il centro cittadino.

La presenza di varie attività commerciali, in particolare nella via De Gasperi, richiede l’adozione di misure per garantire un flusso costante di veicoli e di potenziali clienti. Con l’applicazione del disco orario, sarà possibile consentire soste veloci e gratuite che potrebbero favorire gli acquisti. Un sistema simile è stato già adottato in passato, ed è ancora in vigore, su via Pio X. In questo caso, però, non mancarono polemiche all’indomani dell’istituzione.