Agropoli, parcheggio in via Pio X e via Risorgimento: verbali annullabili

Sosta con disco orario in via Pio X e via Risorgimento ad Agropoli, una novità introdotta nelle scorse settimane ma che sta facendo discutere. Il primo cittadino Adamo Coppola è intervenuto sulla questione.

“I commercianti di via Pio X e via Risorgimento hanno fatto richiesta di implementare l’area di sosta a disco orario al fine di agevolare un maggiore flusso di auto negli stalli di sosta – ha spiegato Coppola – Questo stato di cose però non poteva andare a scapito dei residenti. Questi possono infatti fare richiesta al Comando di Polizia Municipale, per avere l’esonero dell’esposizione del disco orario. Il costo è pari a 26 euro (comprensivo di marca da bollo da 16 euro che non va al Comune ma è purtroppo obbligatoria). La richiesta si fa 1 volta e vale 4 anni”.

Il primo cittadino, infine, ha voluto tranquillizzare tutti sulla questione verbali: in particolare nel caso in cui dei cittadini residenti abbiano avuto una sanzione, una volta ottenuta la certificazione, avendone diritto, il Comando su richiesta procederà all’annullamento del verbale in autotutela.