Soggiorno climatico per anziani: il Comune di Salerno promuove l’inclusione a Marina di Ascea

Il comune di Salerno ha annunciato l’organizzazione di un “Soggiorno climatico terza età attiva 2025” destinato ai residenti ultrasessantacinquenni. L’iniziativa, pensata per promuovere il benessere e l’aggregazione sociale, si svolgerà a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, dal 9 al 12 settembre 2025. Saranno ammesse a partecipare un numero massimo di 40 persone.

Requisiti di partecipazione e modalità di iscrizione

Per poter prendere parte al soggiorno, i candidati devono soddisfare specifici requisiti: è necessaria la residenza nel Comune di Salerno, un’età pari o superiore a 65 anni e l’autosufficienza.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:30 del 22 agosto 2025. La consegna delle istanze avverrà presso i Segretariati Sociali del Comune, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e, aggiuntivamente, il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30.

Punti di riferimento per la presentazione delle domande

Per facilitare la presentazione delle domande, sono stati indicati i seguenti Segretariati Sociali, suddivisi per aree di residenza:

Segretariato n.1 e Segretariato n.2: situati in Via P. De Granita, sono i punti di riferimento per i residenti del Centro e del quartiere Carmine. Il contatto telefonico è 089666648.

Segretariato n.3: con sede in Via O. Da Craco, serve i residenti delle zone Irno, Fratte, Petrosino e delle zone collinari. Il numero di telefono è 089662921.

Segretariato n.4 e Segretariato n.5: si trovano in Via Cantarella snc e sono dedicati ai residenti della Zona Orientale. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 089666112.

Gli allegati e la documentazione completa relativi all’iniziativa sono disponibili per la consultazione e il download al seguente link.