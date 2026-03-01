Attualità

Smaltimento teli per la raccolta olive: giornata straordinaria a Prignano Cilento

Comune e Nappi Sud organizzano una giornata di raccolta dei teli per olive il 6 marzo in Piazza Plebiscito. Scopri gli orari e come prenotare il conferimento.

Roberta Foccillo
Prignano Cilento

L’Amministrazione Comunale di Prignano Cilento, in collaborazione con la società Nappi Sud S.r.l., ha predisposto un servizio straordinario dedicato al conferimento dei teli dismessi utilizzati per la raccolta delle olive. L’iniziativa mira a garantire una gestione corretta e sostenibile dei residui plastici agricoli, offrendo ai cittadini un punto di raccolta centralizzato e regolamentato per evitare l’abbandono di rifiuti speciali sul territorio.

Data, orari e luogo del conferimento

L’appuntamento è fissato esclusivamente per la giornata di venerdì 6 marzo 2026. I cittadini residenti che necessitano di smaltire i propri teli usurati potranno recarsi presso il punto di raccolta allestito in Piazza Plebiscito, nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Nicola.

Il servizio sarà operativo nella fascia mattutina, precisamente dalle ore 07:00 alle ore 12:00. Si specifica che l’opportunità è riservata esclusivamente alle utenze domestiche (privati residenti), restando quindi escluse le attività professionali o industriali.

Leggi anche:

Al via i lavori al campo sportivo di Prignano Cilento: un investimento per «il benessere della comunità»

Obbligo di prenotazione e modalità di contatto

Per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e garantire la massima efficienza del servizio, l’Amministrazione ha stabilito che la prenotazione è obbligatoria. Gli utenti interessati devono contattare preventivamente il Numero Verde 800.98.42.18.

Il servizio di prenotazione telefonica è attivo secondo il seguente calendario: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Una sinergia per il decoro urbano

L’iniziativa nasce dalla volontà di supportare la comunità nelle attività agricole stagionali, facilitando lo smaltimento di materiali che, per dimensioni e natura, richiedono canali di recupero specifici. In una nota congiunta, gli enti promotori hanno espresso la propria gratitudine per la partecipazione civica: “Certi della collaborazione di tutti ai fini di una sempre maggiore efficienza del servizio, l’Amministrazione Comunale e la Nappi Sud ringraziano sentitamente”.

