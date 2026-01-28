Sicurezza stradale a Montesano S/M: chiesta la riparazione urgente del ponte sulla S.P. 103

L’incolumità pubblica lungo la Strada Provinciale 103, in località Fontanelle nel comune di Montesano S/M, è attualmente messa a rischio da un cedimento strutturale. Il parapetto in muratura del ponte situato in quel tratto risulta infatti parzialmente crollato. La situazione genera una condizione di grave pericolo, aggravata dal significativo dislivello esistente tra la sede stradale e il terreno sottostante.

Rischi per la circolazione e i pedoni

La segnalazione evidenzia come l’area sia caratterizzata da un rischio molto elevato per diverse categorie di utenti. Oltre ai veicoli che transitano regolarmente, il pericolo riguarda direttamente anche i cittadini che praticano footing o che semplicemente camminano lungo il tratto interessato. Secondo quanto riportato dall’ingegner Antonio Pisano, residenti e pendolari sono esposti a minacce costanti a causa della mancanza di una protezione adeguata sul ponte.

Un’arteria fondamentale per il collegamento con la Basilicata

Il tratto stradale in questione non serve esclusivamente il traffico locale, ma rappresenta uno snodo cruciale per i collegamenti interregionali. La S.P. 103 è infatti alquanto trafficata da coloro che si spostano da e verso la vicina Basilicata, in particolare verso le direzioni di Moliterno e Tramutola (attraverso la ex S.R. 276). Tale volume di traffico rende ancora più impellente la necessità di un intervento risolutivo.

La richiesta d’intervento alla Provincia di Salerno

In risposta a questa emergenza, è stata inviata una comunicazione formale ai responsabili del Servizio operativo Manutenzione e del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, oltre che al Sindaco di Montesano S/M e alla Prefettura. Nella nota si legge testualmente: “il parapetto in muratura del ponte è parzialmente crollato, costituendo un grave pericolo“.

L’istanza presentata punta a ottenere provvedimenti immediati per la salvaguardia della cittadinanza. Le richieste specifiche riguardano la necessità di “mettere in sicurezza l’area con urgenza“ e di procedere quanto prima al “ripristinare l’intero parapetto del ponte, eliminando il pericolo“. L’auspicio espresso è che l’autorità competente possa risolvere positivamente la problematica in tempi brevi.