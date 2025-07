Sicurezza e sostenibilità, nuovi interventi a Capaccio Paestum

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum prosegue nelle attività di manutenzione, messa in sicurezza, cura del territorio. Un’attività capillare che sta interessando tutte le contrade.

Gli interventi realizzati

Sono state concluse le operazioni di tracciatura delle strisce pedonali in località Licinella, un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti nella zona. Nel frattempo, proseguono senza sosta i numerosi interventi di manutenzione stradale su tutto il territorio comunale, volti a garantire la sicurezza delle arterie più a rischio.

L’Amministrazione ha recentemente completato un altro intervento di rilevante importanza per l’ambiente: la bonifica della fognatura di Via Salvo D’Acquisto. In concomitanza con tale operazione, sono state ripulite anche le aree contigue, per restituire ai cittadini spazi più puliti e salubri. L’intervento si inserisce nell’ambito delle azioni per una Capaccio Paestum più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Non da meno, si segnala anche il completamento della manutenzione straordinaria del roseto in Via Magna Grecia, in località Torre/Licinella, e degli interventi di ristrutturazione nella borgata Vuccolo Maiorano, aree che stanno gradualmente tornando a nuova vita grazie a questi interventi di recupero e valorizzazione.

“Gli interventi sono parte di un piano complessivo che mira a migliorare la qualità della vita a Capaccio Paestum – spiega il sindaco Gaetano Paolino – la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente e il recupero delle nostre aree verdi sono temi su cui l’Amministrazione comunale sta lavorando quotidianamente. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di rendere il nostro comune sempre più vivibile, sicuro e sostenibile per tutti i cittadini”.