Sicurezza a Salerno, Pessolano critica De Luca: propaganda senza investimenti reali

Le recenti posizioni espresse dall’ex governatore De Luca in merito al potenziamento della Polizia Municipale e alla tutela della sicurezza hanno sollevato dure reazioni politiche. Donato Pessolano, consigliere comunale e capogruppo di Oltre, ha definito tali interventi come un’operazione di propaganda priva di basi concrete, sottolineando come le problematiche attuali siano il risultato di anni di gestione amministrativa poco incisiva.

Il dibattito sulla gestione della Polizia Municipale

Secondo l’esponente dell’opposizione, le misure proposte oggi, che spaziano dagli incentivi economici alla maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine, giungono con estremo ritardo rispetto alle reali necessità del territorio. Pessolano evidenzia come, durante il lungo periodo di supervisione diretta della città da parte dell’ex governatore e della sua amministrazione, non siano stati adottati i provvedimenti necessari per contrastare l’ascesa della microcriminalità.

“Dov’era l’ormai ex governatore quando i suoi seguaci hanno governato per oltre dieci anni la città sotto la sua diretta supervisione, senza muovere un dito per tutelare la sicurezza urbana?”, si interroga il consigliere, ribadendo che le risorse avrebbero potuto essere destinate al Corpo della Polizia Municipale già anni fa per favorirne un reale potenziamento strutturale.

La sicurezza come tema della campagna elettorale

L’accusa principale rivolta a De Luca riguarda la tempistica di queste dichiarazioni, che coinciderebbe con l’avvio di una strategia comunicativa volta a riconquistare il consenso in vista delle prossime scadenze elettorali. Per Pessolano, la riscoperta dell’emergenza sicurezza appare strumentale: “Non si può riscoprire l’emergenza sicurezza solo perché si è entrati, nei fatti, sin da subito dopo le Regionali, in campagna elettorale e si punta a tornare a Palazzo di Città”.

La tesi sostenuta è che la sicurezza cittadina non possa essere garantita attraverso annunci dell’ultima ora o slogan, ma richieda una sinergia di programmazione e investimenti costanti. Le recenti vicende di cronaca locale confermano la necessità di una presenza capillare sul territorio e di un ruolo di supporto imprescindibile da parte della Polizia Municipale.

Richiesta di discontinuità e responsabilità amministrativa

In conclusione, il capogruppo di Oltre invoca un cambio di rotta nella gestione della città di Salerno, chiedendo risposte che siano basate sulla coerenza e non sulla percezione della paura. La critica si concentra sulla mancanza di interventi durante gli anni in cui i problemi, oggi denunciati, sarebbero stati deliberatamente ignorati.

“I cittadini meritano risposte serie e coerenti, non narrazioni costruite sulla paura e sul decoro usate come strumento di consenso”, conclude Pessolano, sottolineando che Salerno necessita di discontinuità, serietà e responsabilità per affrontare le sfide legate alla tutela dell’ordine pubblico e del decoro urbano.