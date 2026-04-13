Sicurezza a Capaccio Paestum: sventato furto notturno grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine

Il controllo del territorio si conferma un pilastro fondamentale per la tranquillità della comunità di Capaccio Paestum. Nella scorsa notte, un’operazione congiunta tra la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri ha portato al fermo di un uomo, presunto autore di un tentativo di furto in un’abitazione privata. L’episodio sottolinea l’efficacia del monitoraggio costante, specialmente nelle ore più critiche, volto a prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità urbana.

La dinamica dell’intervento a Capaccio Scalo

L’allerta è scattata intorno alle ore 02:00, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Agropoli ha segnalato un’intrusione sospetta in località Capaccio Scalo. Gli agenti della Polizia Locale, già impegnati nel pattugliamento notturno, si sono portati immediatamente sul luogo indicato. Qui hanno raccolto i dettagli forniti dal proprietario dell’immobile e dal personale di vigilanza privata, che avevano avvistato un uomo con un berretto e uno zaino a tracolla allontanarsi furtivamente dopo essere penetrato nell’area dei garage.

Il fermo e l’identificazione del sospettato

Grazie alla rapidità d’azione e alla profonda conoscenza dell’area urbana, il personale della Polizia Locale è riuscito a rintracciare il sospettato nel centro cittadino di Capaccio Scalo. Si tratta di un uomo di circa trent’anni, di nazionalità algerina. L’identificazione è stata resa inequivocabile dall’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza dell’abitazione colpita, che avevano ripreso nitidamente le fasi dell’incursione. Una pattuglia dei Carabinieri di Agropoli è poi intervenuta sul luogo del fermo per prendere in consegna l’individuo e procedere con gli accertamenti di rito.

L’operazione odierna si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento della sicurezza urbana fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Il Sindaco di Capaccio Paestum, l’avvocato Gaetano Paolino, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’intervento:

“L’operazione condotta questa notte è la prova tangibile che la sinergia tra le forze dell’ordine è la chiave per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Grazie alla prontezza della nostra Polizia Locale e alla costante collaborazione con i Carabinieri di Agropoli, siamo riusciti a intervenire tempestivamente e a fermare un presunto responsabile. La sicurezza urbana resta una priorità assoluta di questa amministrazione: continueremo a potenziare i controlli notturni e a investire nella videosorveglianza per fare di Capaccio Paestum una città sempre più sicura e protetta.”