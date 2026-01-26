Siciliano ricercato per droga intercettato sulla A2: arrestato dalla Polizia Stradale di Sala Consilina

Durante un posto di controllo, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina hanno fermato un uomo di origine siciliana che, dagli accertamenti effettuati è risultato destinatario di un mandato di cattura per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I controlli e l’arresto
Il fermo è avvenuto nell’ambito di un dispositivo operativo ad alto impatto predisposto dalla Questura di Salerno, che prevede una presenza capillare delle forze dell’ordine sulle principali vie di comunicazione e nei punti strategici del territorio.
Una volta verificata la posizione giudiziaria del soggetto, per lui si sono aperte le porte del carcere.
L’attività rientra nella più ampia strategia di contrasto al traffico di droga e alla criminalità itinerante, con particolare attenzione alle arterie autostradali utilizzate come corridoi per il trasporto di sostanze illegali.