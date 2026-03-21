Sicignano in festa per i 100 anni di Saverio Chimienti

Il Sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha raggiunto il signor Saverio Chimienti per portargli personalmente i suoi auguri per un compleanno speciale: quello dei cento anni.

La festa

Nato a Sannicandro di Bari il 21 marzo 1926, residente a Sicignano degli Alburni, il signor Saverio ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondato dall’affetto di tante persone.

Per l’occasione anche il parroco ha tenuto una cerimonia di benedizione e di buon augurio.

Il Sindaco Orco ha consegnato al nuovo centenario degli Alburni una targa ricordo con inciso un messaggio sentito e di buon augurio da parte di tutta la cittadinanza: “Le migliori congratulazioni per il traguardo raggiunto da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità sicignanese con i più calorosi auguri di una vita ancora più ricca d’amore e serenità” si legge sulla targhetta consegnata al signor Saverio a cui sono giunti tanti messaggi affettuosi.