Alburni

Sicignano in festa per i 100 anni di Saverio Chimienti

A festeggiare il neo centenario anche il sindaco Giacomo Orco che ha consegnato una targa ricordo

Alessandra Pazzanese

Il Sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha raggiunto il signor Saverio Chimienti per portargli personalmente i suoi auguri per un compleanno speciale: quello dei cento anni.

La festa

Nato a Sannicandro di Bari il 21 marzo 1926, residente a Sicignano degli Alburni, il signor Saverio ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondato dall’affetto di tante persone.

Per l’occasione anche il parroco ha tenuto una cerimonia di benedizione e di buon augurio.

Il Sindaco Orco ha consegnato al nuovo centenario degli Alburni una targa ricordo con inciso un messaggio sentito e di buon augurio da parte di tutta la cittadinanza: “Le migliori congratulazioni per il traguardo raggiunto da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità sicignanese con i più calorosi auguri di una vita ancora più ricca d’amore e serenità” si legge sulla targhetta consegnata al signor Saverio a cui sono giunti tanti messaggi affettuosi.

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