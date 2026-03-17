Sicignano degli Alburni si prepara a ricevere Roberto Balzaretti, Ambasciatore di Svizzera in Italia

Un appuntamento di respiro internazionale sta per coinvolgere la comunità di Sicignano degli Alburni. Giovedì 19 marzo 2026, alle ore 16:30, il borgo ospiterà la visita istituzionale di Roberto Balzaretti, Ambasciatore di Svizzera in Italia.

L’evento, annunciato e confermato dal Sindaco Giacomo Orco, si terrà presso la Casa Comunale. Sarà un momento di confronto diretto tra l’Ambasciatore, gli amministratori locali e i cittadini, volto a consolidare il legame tra il territorio alburnino e le rappresentanze diplomatiche estere.

Un dono simbolico: la panchina riciclata

Oltre al valore diplomatico, la giornata assumerà una forte connotazione ecologista. Durante l’incontro, l’Ambasciatore Balzaretti farà dono alla comunità di una panchina realizzata interamente con materiali riciclati.

Il gesto non è solo simbolico, ma rappresenta un manifesto concreto sulla sostenibilità ambientale, tema che vede uniti la Confederazione Svizzera e l’amministrazione locale nel comune obiettivo della tutela del territorio.