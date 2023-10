Sessa Cilento, solenne benedizione del cimitero comunale e di Piazza Lebano: attesa per l’arrivo di Mons. Vincenzo Calvosa

Il neo vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, il prossimo 31 ottobre visiterà ufficialmente per la prima volta la comunità parrocchiale di Sessa Cilento. La sua presenza sarà l’occasione per la solenne benedizione del cimitero comunale (ore 18:00) e di Piazza Pompeo Lebano (ore 18:30) dopo i lavori di messa in sicurezza e arredo urbano che li hanno interessati.

Solenne Messa presieduta del neo vescovo, Calvosa

Alle ore 19:00 il vescovo Calvosa presiederà la celebrazione eucaristica nella chiesa Santo Stefano Protomartire dove sarà accolto dal parroco don Silvestro Zammarrelli e dal primo cittadino Gerardo Botti.

Fermento per la comunità sessese

La comunità sessese si appresta a vivere questo appuntamento con particolare entusiasmo; la figura del nuovo vescovo ha infatti riscosso grande apprezzamento sin dai primi giorni del mandato pastorale.