Sessa Cilento, la scuola in prima linea contro la violenza sulle donne: arte e riflessione tra i banchi

Una giornata all’insegna della profonda riflessione e dell’impegno civile quella vissuta a Sessa Cilento, dove l’istituzione scolastica si è confermata presidio fondamentale di educazione e sensibilizzazione. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono stati i veri protagonisti di una sentita manifestazione dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. L’evento ha saputo coniugare arte, storia e partecipazione istituzionale, creando un momento di condivisione che ha coinvolto l’intera comunità educante.

Un viaggio emotivo nella storia

Il fulcro della manifestazione è stato uno spettacolo teatrale di forte impatto, capace di ripercorrere ben cinque secoli di soprusi e ingiustizie subiti dalle donne. Questo viaggio, storico ed emotivo, è stato condotto con grande maestria dall’artista Melissa Di Matteo, accompagnata dai musicisti Tommaso Immediata e Tiziana Galdieri. La performance, descritta come intensa e coinvolgente, ha catturato l’attenzione del pubblico alternando momenti di drammaticità a necessari spunti di speranza per il futuro.

A rendere l’evento ancora più significativo è stata la partecipazione attiva degli studenti della scuola media. I ragazzi hanno mostrato una notevole sensibilità e preparazione sul tema, esponendo cartelloni, recitando poesie e leggendo brani significativi, dimostrando di aver interiorizzato il messaggio della giornata.

La presenza delle istituzioni e il messaggio del sindaco

Alla manifestazione ha preso parte anche il Sindaco di Sessa Cilento, Dottor Gerardo Botti, apparso visibilmente commosso di fronte alla vasta partecipazione della comunità scolastica locale. Il Primo Cittadino ha voluto sottolineare l’importanza educativa di tali iniziative: “Momenti come questi sono fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni e costruire una cultura del rispetto”.

La soddisfazione della dirigenza scolastica

A margine dell’evento, la Professoressa Daniela Ruffolo, Dirigente Scolastica del nuovo Istituto “Da Vinci-Visconti”, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per la risposta dei ragazzi.

“Sono estremamente orgogliosa dei nostri studenti, della loro maturità e del loro impegno” ha dichiarato la Dirigente, evidenziando il valore formativo della giornata. “Oggi non abbiamo solo commemorato le vittime, ma abbiamo piantato semi importanti di legalità, rispetto e parità di genere. La scuola ha il dovere di essere un baluardo contro ogni forma di violenza e, a giudicare dall’emozione e dalla dedizione mostrata oggi, direi che abbiamo centrato l’obiettivo”.

