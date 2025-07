Sessa Cilento, cagnoline lasciate in strada, salvate da ragazzi del posto. Le proprietarie tornano dopo ore: “Erano lì temporaneamente”

Intorno alle 21:00 di ieri due cagnoline sono state lasciate presso la sorgente Cannavata, nel centro del paese, a San Mango di Sessa Cilento.

La ricostruzione

I clienti del bar poco distante hanno pensato ad un abbandono vedendo una Mercedes Classe A nera, con a bordo quattro giovani donne non del posto, ripartire a velocità sostenuta. Alle cagnoline erano stati lasciati dei piattini di plastica con cibo e acqua.

L’appello social

Immediatamente gli animali sono stati presi in carico da alcuni volontari del paese che stanno tutt’ora provvedendo a sfamarli e accudirli. Una delle cagnoline ha evidentemente partorito da poco mostrando di essere in periodo di allattamento, ma dei cuccioli non c’è traccia. I ragazzi che si stanno occupando del caso hanno lanciato un appello social affinché chiunque disponga di telecamere di sicurezza possa aiutare a risalire ai responsabili del gesto.

Una dinamica poco chiara

La video sorveglianza pubblica, infatti, non è attiva. Intanto, però, alcuni residenti hanno affermato che intorno alle 22:40 le quattro donne sarebbero tornate nei pressi della fontana chiedendo informazioni sulle cagnoline che, a loro dire, avevano lasciato lì soltanto temporaneamente. Un episodio dalla strana dinamica che lascia diversi interrogativi. Da questa mattina, tuttavia, non si sono più avute notizie delle presunte responsabili dell’abbandono e nessuno è tornato a reclamare i due animali.