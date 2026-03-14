Serre piange la piccola Amira Radi: scomparsa a solo 8 mesi a causa di una malattia

Una triste notizia ha addolorato la comunità di Serre: la piccola Amira Radi, bambina di soli otto mesi, di origini marocchine, ma residente nel comune alburnino, è deceduta a causa di una malattia contro cui lottava sin dalla nascita.

Il cordoglio

L’Amministrazione Comunale di Serre, guidata dal Sindaco Antonio Opramolla, interpretando i sentimenti di tutta la Comunità, ha espresso cordoglio e dolore per la scomparsa prematura della piccola, deceduta nei giorni scorsi.

Il messaggio del sindaco

La salma di Amira oggi arriverà in Puglia, presso il Cimitero Islamico, dove troverà degna sepoltura.“Sono giorni tristi, di dolore, raccoglimento e preghiera per la piccola Amira. Alla mamma Fatima Zarouali, al papà Youssef e a tutti i familiari della piccola giunga l’abbraccio di Serre” ha fatto sapere il sindaco Opramolla.

“Che la terra ti sia lieve, piccola Amira, il nostro abbraccio ti giunga ovunque tu sia, libera dal dolore che ha afflitto la tua breve vita” si legge tra le parole di cordoglio diramate dalla Casa Comunale.