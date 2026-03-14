Serre invita i proprietari dei cani a rispettare le norme: sanzioni per i trasgressori

“Avere un cane significa prendersi cura non solo del proprio animale, ma anche della comunità. Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire sicurezza, igiene e convivenza civile negli spazi pubblici” è questo l’appello diramato dal comune di Serre, guidato dal Sindaco, Antonio Opramolla, che ha invitato quanti non lo avessero ancora fatto a rispettare le norme previste per i proprietari dei cani.

L’avviso ai proprietari

L’avviso invita i proprietari di cani ad iscrivere il proprio animale domestico all’anagrafe canina regionale applicando il microchip tramite i medici veterinari, ad usare sempre il guinzaglio nei luoghi pubblici (lunghezza massima 1,5 metri), a portare una museruola da utilizzare in caso di necessità o situazioni di rischio e a raccogliere sempre le deiezioni, utilizzando sacchetti e paletta per mantenere puliti marciapiedi e spazi pubblici. Nell’avviso sono stati diramati anche tutti i recapiti utili per registrare il proprio animale domestico e ricevere tutte le informazioni a riguardo.

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per i trasgressori possono arrivare anche a 300 € per mancata applicazione del microchip, 100 € di multa sono previsti per i proprietari di cani tenuti senza guinzaglio in luoghi pubblici e a 100 € per mancata raccolta delle deiezioni.

L’appello dal Comune

Un appello che arriva da un Comune, quello di Serre attivo per promuovere la tutela degli animali domestici tanto da aver concesso, già da diversi anni, i locali dell’ex caseificio sito in via Umberto I, acquisiti al patrimonio comunale, all’Asl Salerno per trasformarli in un presidio ospedaliero veterinario pubblico utilissimo agli utenti dell’intera provincia di Salerno