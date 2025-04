Serre: focus sui contributi a fondo perduto, anche il Comune sosterrà le nuove imprese | VIDEO

Il Comune di Serre, guidato dal sindaco, Antonio Opramolla, presto introdurrà un incentivo per quanti decideranno di avviare una nuova attività sul territorio. L’iniziativa, nata per favorire la nascita di nuove attività, creare possibilità occupazionali e quindi contenere il fenomeno dello spopolamento, prevede una riduzione importante della TARI, la tassa sui rifiuti.

L’iniziativa

La documentazione ufficiale per accedere all’incentivo sarà resa disponibile nei prossimi giorni quando saranno date ulteriori informazioni riguardo al progetto. L’iniziativa è stata annunciata ieri durante l’incontro promosso per permettere a tutti i cittadini di conoscere, tramite l’intervento di esperti del settore, tutte le novità riguardo ai contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Campania per le nuove attività. Un’iniziativa che ben si sposa con quella del Comune per favorire la crescita economica del territorio.

L’incontro a tema si è avvalso della collaborazione del direttore del Centro per l’Impiego di Oliveto Citra, Giovanni Ritorto e dei suoi collaboratori e ad arricchire la giornata anche il professore Raffaele Palumbo, esperto di turismo e del settore extra alberghiero. “Viviamo in un’epoca di sfide, ma anche di straordinarie occasioni e la nascita di nuove attività è fondamentale per il nostro sviluppo economico e sociale, sono queste iniziative che portano innovazione, creano posti di lavoro e rivitalizzano le nostre comunità. Il contributo a fondo perduto è un aiuto finanziario che non deve essere restituito destinato a quanti hanno progetti imprenditoriali validi e sostenibili” ha fatto sapere Opramolla. Ad incoraggiare i presenti a valutare le possibilità offerte dalla misura della Regione Campania anche l’assessore con Delega al Commercio del Comune di Serre, Gemma Luciano. Presenti anche tanti amministratori provenienti dai comuni limitrofi, i delegati del Centro per l’Impiego hanno fatto sapere di restare a disposizione dei cittadini per ulteriori delucidazioni per accedere al fondo.