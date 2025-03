Lustra, “Adotta un cane e non paghi la Tari”: ecco l’iniziativa per incentivare le adozioni

Il comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha deliberato oggi una nuova ed originale iniziativa: “Adotta un cane e non paghi la Tari”. A partire dai prossimi giorni, infatti, tutte le famiglie del territorio comunale potranno partecipare a un bando che offre l’opportunità di adottare un cane attualmente affidato al canile convenzionato con il Comune, ricevendo in cambio l’esenzione dalla tassa sui rifiuti urbani.

L’iniziativa

“Questa iniziativa rappresenta non solo un atto di grande amore e responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe, ma anche un concreto aiuto alle famiglie del nostro territorio, per le quali questo gesto può fare la differenza. Adottare un cane non è solo un impegno, è un dono di affetto e compagnia che migliora la vita di tutti”, ha spiegato il primo cittadino Luigi Guerra.

Di qui l’invito ad aderire all’iniziativa: “Incoraggiamo ogni cittadino di Lustra a prendere parte a questa bella iniziativa, un piccolo gesto per noi, un grande gesto per loro. Diamo ai nostri animali la casa che meritano e, allo stesso tempo, contribuiamo a rendere il nostro Comune più solidale e più verde”.