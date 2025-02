Abolizione doppia autorizzazione in aree Parco: arriva il sostegno del consiglio comunale di Lustra

Il Consiglio Comunale di Lustra ha deliberato all’unanimità l’adesione alla proposta di legge del senatore Antonio Iannone, che prevede l’abolizione definitiva della doppia autorizzazione da parte della Sovrintendenza e del Parco. Questa decisione rappresenta un passo importante verso la semplificazione burocratica e lo sviluppo del territorio.

Un passo verso la semplificazione

La doppia autorizzazione, che ha sempre vincolato il territorio delle aree sottoposte a vincoli, ha limitato lo sviluppo e la crescita della comunità. Con l’abolizione di questo vincolo, si aprono nuove opportunità per investimenti e progetti che potranno finalmente vedere la luce senza ostacoli burocratici.

Il sostegno del Sindaco

“È nostro dovere, come amministratori, dare il nostro sostegno a una legge che i cittadini aspettano da tempo, una legge che finalmente apre la strada a nuove opportunità invece di mantenere il Parco come un vincolo. Ringraziamo il Sen. Iannone per essersi fatto promotore di questa proposta, dopo anni di discussioni inconcludenti da parte dei precedenti governi”, ha spiegato il sindaco di Lustra, Luigi Guerra.

Opportunità di Sviluppo

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di questa legge per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree rurali e dei borghi. “Spesso si parla di spopolamento delle nostre aree e dei nostri borghi, causato dalla burocrazia che impedisce gli investimenti produttivi. Con questa legge, si va finalmente verso una semplificazione che permetterà di snellire i procedimenti burocratici, offrendo nuove possibilità di sviluppo per le nostre terre e per le nostre persone. È il momento di trasformare le sfide in opportunità, di rendere il nostro territorio un luogo in cui investire, crescere e prosperare”, ha aggiunto Guerra.