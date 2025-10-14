Serre: cisterna si ribalta, latte invade la carreggiata. Chiusa la SS19

Incidente stradale questa mattina sulla SS19 delle Calabrie. Una cisterna adibita al trasporto di latte, caricato da un’azienda bufalina della zona, si è improvvisamente ribaltata. Il mezzo transitava tra Serre e Campagna quando per cause da accertare il rimorchio si è ribaltato perdendo parte del carico.

Indagini sulla dinamica, nessun ferito

Sul posto i carabinieri della stazione di Serre, guidati dal maresciallo Francesco Candido. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire illeso dal mezzo e non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico.