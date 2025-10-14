Serre: cisterna si ribalta, latte invade la carreggiata. Chiusa la SS19

A cura di Alessandra Pazzanese
Incidente Serre

Incidente stradale questa mattina sulla SS19 delle Calabrie. Una cisterna adibita al trasporto di latte, caricato da un’azienda bufalina della zona, si è improvvisamente ribaltata. Il mezzo transitava tra Serre e Campagna quando per cause da accertare il rimorchio si è ribaltato perdendo parte del carico.

Indagini sulla dinamica, nessun ferito

Sul posto i carabinieri della stazione di Serre, guidati dal maresciallo Francesco Candido. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire illeso dal mezzo e non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Presente anche il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico.

