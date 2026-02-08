Serie D: seconda vittoria di fila per la Gelbison, battuto il Castrum Favara

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D, Girone I, la Gelbison batte il Castrum Favara per 2 a 0, i gol arrivano tutti nella ripresa, la sblocca Ferreira di testa al 76’. A raddoppiare è Liurni al minuto 82 con un gran tiro dal limite dell’area. Seconda vittoria di fila per i rossoblù che tornano a vincere in mura amiche.

La partita

Due i cambi di formazione per Mister Agovino, dall’inizio dentro Uliano al posto dell’infortunato Castro e Ferreira al posto di Liurni. Al 9′ tiro da fuori di De Min, blocca il portiere rossoblù Corriere. Al 13′ Kosovan calcia di sinistro su assist di Ferreira, palla di poco alta. Al 20′ Di Silvestro smanaccia sul cross di Viscomi.

Al 26′ Viscomi calcia a lato sugli sviluppi di una punizione. Alla mezzora occasione per i padroni di casa, Kosovan per Ferreira, sponda per De Martino che di piatto calcia fuori. Al 35′ Chironi serve Kosovan che calcia forte sul primo palo, il portiere la mette in angolo. Al 36′ Gelbison vicina al gol, Semeraro si divora il vantaggio sotto porta. Al 45′ Kosovan tira sul primo palo, il portiere salva in calcio d’angolo. Si chiude così senza reti la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo

Due cambi per la Gelbison entrano Del Miglio e Liurni, fuori Urquiza e De Martino. Inizia la ripresa, subito in avanti la Gelbison con Ferreira al 48’ che però spreca in contropiede. Al minuto 51 ospiti in avanti, Scognamiglio salva su un cross dalla sinistra. Al 54′ fuorigioco segnalato a Varela lanciato a rete. Al 56′ punizione per il Castrum Favara, Corriere blocca il tiro di Tripicchio. Al 57′ altri cambi per la Gelbison, fuori Coscia e Uliano per Fernandez e Cascio.

Al 65′ fallo su Liurni, appena fuori area per l’arbitro, punizione per i rossoblù. Batte Liurni, palla che colpisce la traversa. Occasione per gli ospiti al 73’ con Tripicchio che colpisce la traversa. Al 76′ la sblocca la Gelbison con Ferreira, cross dalla sinistra di Liurni in ripartenza, e Ferreira insacca di testa, Gelbison in vantaggio. Al 78′ altro cambio per i rossoblù, fuori Ferreira dentro De Feo. All’82’ raddoppia la Gelbison con Liurni con un gran tiro dal limite dell’area. Dopo 4 minuti di recupero, finisce così la Gelbison vince contro i siciliani per due a zero.