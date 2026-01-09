Serie D: la Gelbison vuole subito il riscatto, domenica arriva il Paternò

La Gelbison vuole subito riscattarsi dal passo falso in Calabria contro il Sambiase. Domenica 11 gennaio, allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento i rossoblù ospitano il fanalino Paternò; la gara, con inizio alle ore 14.30, è valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone I.

Casa Gelbison

La Gelbison dopo la battuta d’arresto dell’ultimo turno è ferma al decimo posto, a pari punti con la Vibonese, a quota 23 misure in classifica. Continua intanto il restyling della rosa rossoblù, in settimana il club ha annunciato un importante ritorno voluto fortemente dal Presidente Puglisi; quello del classe 2005 Walter Coscia che rientra a Vallo della Lucania dopo l’esperienza maturata con il Guidonia Montecelio nel campionato di Serie C.

La società ha ufficializzato anche due uscite, salutano l’esterno sinistro Davide Zugaro e il centrocampista Sergio Gonzalez.

L’avversaria

Il Paternò si trova attualmente all’ultimo posto della classifica con 11 punti. In 18 gare disputate finora la formazione siciliana ha collezionato 11 sconfitte, 5 pareggi e 2 sole vittorie. La gara di andata dello scorso 14 settembre tra Paternò e Gelbison finì a reti bianche.

Nelle ultime tre, due i punti ottenuti dal Paternò, una sconfitta contro la Nissa, e i due pareggi contro Castrum Favara e Vibonese. Con 30 reti incassate, è la squadra che ha subito più goal del girone I.







