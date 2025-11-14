Serie D: la Gelbison ospita il fanalino Messina al “Valentino Giordano”

Domenica 16 novembre la Gelbison ospita il fanalino di coda Messina al “Valentino Giordano”. La gara in programma alle ore 14.30, è valevole per la 12° giornata del campionato di Serie D, girone I.

Casa Gelbison

La squadra di Mister Agovino arriva dal buon pareggio rimediato in terra siciliana contro la capolista Nuova Igea Virtus e vuole dare continuità ai risultati per avanzare in classifica. L’allenatore rossoblù potrà contare anche su due nuovi calciatori, messi a disposizione dalla società in settimana, Joao Afonso Paula Da Silva, difensore proveniente dalla Lucchese e Giacomo Rossi, giovane attaccante classe 2004, proveniente dall’Union Clodiense Chioggia.

La società, inoltre, ha annunciato nella giornata di ieri, che “a seguito di sopraggiunti motivi personali del calciatore Raffaele Virgilio le parti hanno deciso di comune accordo di procedere alla risoluzione del contratto”. Agovino potrebbe confermare la formazione vista contro la Nuova Igea Virtus, con Samba tra i pali, Semeraro, Viscomi, Langella, Donida, Zugaro, Teijo, De Feo, Russo, Leo, Liurni.

L’avversaria

Dall’ altra parte il Messina di mister Romano ,che dovrà fare a meno dei propri sostenitori per il divieto di trasferta, avrà voglia di rivalsa dopo la mancata vittoria contro la Vibonese nell’ultimo turno, la squadra di Vibo Valencia ha segnato difatti nei minuti finali del match portando a casa il pareggio. Uno degli uomini più pericolosi del Messina è sicuramente l’attaccante Isyakha Touré che vanta tre gol (tutti in trasferta) e due assist in undici giornate, l’uomo in più del Messina in questo inizio di stagione.

Nei precedenti sul campo della Gelbison due i successi ottenuti dai cilentani, una vittoria per i siciliani e tre i pareggi. I siciliani sono attualmente ultimi in classifica, con 3 punti (14 punti di penalizzazione).