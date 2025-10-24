Serie D: la Gelbison a Lamezia alla ricerca di una svolta

La Gelbison si prepara alla trasferta in terra calabrese con l’obiettivo di dare una svolta alla propria stagione. Dopo la settimana turbolenta, segnata dalla rescissione del contratto di Imperio Carcione e dall’ufficializzazione di Massimo Agovino come nuovo allenatore, i cilentani vogliono ritrovare serenità e punti preziosi.

La partita

Il tecnico campano, alla sua prima sulla panchina rossoblù, non dovrebbe stravolgere l’assetto tattico visto finora. Il modulo resterà il collaudato 3-4-2-1, con Sakho tra i pali, Gorzelewsky, Viscomi e Zugaro a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Delmiglio e Gonzales, mentre in mezzo al campo ci saranno Teijo e Mele. Alle spalle dell’unica punta Piccioni, spazio alla fantasia di Liurni e Russo.

Non sono però escluse sorprese dell’ultimo minuto, con Pellino in ballottaggio sugli esterni e Ferreira possibile alternativa in avanti.

Il Lamezia

Il Lamezia, dal canto suo, arriva all’incontro forte della vittoria contro la Reggina. Sotto la guida di mister Mancini, la formazione calabrese ha trovato solidità difensiva, potendo vantare la terza miglior retroguardia del torneo, nonostante qualche difficoltà in fase offensiva. Occhi puntati su Tandara, ex della partita e già autore di due reti in questa stagione.

Sarà dunque una sfida delicata e impegnativa per la Gelbison, chiamata a reagire e a ritrovare il sorriso dopo settimane complicate.