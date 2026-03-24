Serie D, bufera scommesse nel Girone I? La Procura Federale convoca dirigenti e calciatori

Il calcio dilettantistico italiano potrebbe essere scosso da un’inchiesta che rischia di ridisegnare gli equilibri del campionato. La Procura Federale ha ufficialmente aperto un fascicolo riguardante il Girone I della Serie D (quello in cui milita anche la Gelbison), focalizzando l’attenzione su presunti flussi anomali di scommesse sportive. Per ora siamo nel campo delle indiscrezioni, ma che circolano insistentemente da giorni. Nelle ultime ore, diverse società avrebbero ricevuto comunicazioni urgenti via PEC, con convocazioni coatte per dirigenti, tecnici e calciatori, chiamati a fornire chiarimenti immediati presso gli organi di giustizia sportiva.

Cinque club nel mirino degli inquirenti

Secondo i primi rumors, l’indagine non sarebbe circoscritta a un singolo episodio, ma coinvolgerebbe almeno cinque club appartenenti allo stesso raggruppamento. Sebbene i nomi delle società interessate restino al momento protetti dal segreto istruttorio, la portata dei provvedimenti suggerisce un quadro investigativo piuttosto ampio. I tesserati dovranno giustificare movimenti e dinamiche di gioco che gli organi di controllo hanno catalogato come “sospetti”, in un clima di crescente tensione che sta agitando l’intero ambiente calcistico del sud Italia.

Le dichiarazioni della Procura e il nodo delle scommesse estere

L’inchiesta punta a fare luce su una serie di eventi che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento delle competizioni.

Un elemento di particolare complessità riguarda l’origine delle puntate. Emergono infatti indiscrezioni su possibili collegamenti con flussi di gioco esteri, con una traccia che porterebbe direttamente all’area di Malta. Sebbene tali dettagli siano ancora in fase di verifica, la dimensione internazionale delle giocate aggrava la posizione dei soggetti coinvolti.

Possibili ripercussioni e scenari disciplinari

In questa fase cruciale della stagione, la collaborazione delle società colpite dai provvedimenti sarà fondamentale per accertare la verità dei fatti e tutelare l’integrità del torneo. Tuttavia, se la notizia fosse vera, il rischio di sanzioni pesanti è concreto: qualora venissero accertate responsabilità dirette o omissioni, il campionato potrebbe subire scossoni radicali sul piano sportivo e disciplinare, con possibili penalizzazioni o squalifiche che graverebbero sul destino dei club coinvolti.