Serie C: la Salernitana riparte da Casarano, le ultime di formazione

La Salernitana riparte dopo la sconfitta di Cerignola e si prepara ad ospitare il Casarano nel turno infrasettimanale di domani, martedì 10 febbraio, allo stadio Arechi alle ore 20.30; la gara è valida per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C, girone C.

Le ultime dal campo

Gli uomini guidati da Mister Raffaele hanno svolto ieri un lavoro prettamente tattico. Differenziato per Mirko Antonucci, Luca Boncori, Eddy Cabianca, Rocco Di Vico e Roberto Inglese. Torna a disposizione Longobardi, dopo il turno di squalifica.

L’allenatore granata proverà a dare una scossa e lo farà anche con le scelte iniziali. Sarà 3-4-2-1, con la possibilità di un tridente in attacco. Da qui, la possibilità di rilanciare dal 1’ Achik, grande escluso dalla formazione iniziale nel ritorno a Cerignola. Il marocchino dividerà la trequarti con Ferraris alle spalle di Lescano. In mezzo al campo Gyabuaa e Carriero, con il ritorno di Longobardi a destra. Villa confermato a sinistra. In difesa arretrerà di nuovo Capomaggio dopo la prova insufficiente di Golemic, con Berra e Matino favoriti a comporre il trio difensivo.

Le parole di Mister Raffaele

Mister Giuseppe Raffaele ha presenta così la sfida alla vigilia: “Siamo feriti dall’ultima sconfitta rimediata a Cerignola e vogliamo assolutamente il riscatto. In questi tre giorni di lavoro tra una gara e l’altra abbiamo cercato di immettere tutte le energie possibili, perché vogliamo riprendere il nostro cammino e ci teniamo a reagire in questi novanta minuti nel nostro stadio”

“Il Casarano ha battuto il Sorrento nell’ultimo turno ed è venuto fuori da un periodo non brillante. È una squadra di livello, che ha una rosa forte, buona qualità di gioco e dei singoli importanti. Per questo, merita rispetto e massima attenzione, però le nostre motivazioni in questo momento devono essere superiori ed andare al di là di chi sia l’avversario di turno”, ha aggiunto Raffaele.

L’avversario

Il Casarano è attualmente al nono posto in classifica, in piena zona play off, con i suoi 33 punti conquistati, Nelle ultime cinque gare ha collezionato 5 punti, due sconfitte con l’Atalanta U23 e con il Benevento, due pareggi con Picerno e Cavese e una vittoria contro il Sorrento arrivata nell’ultimo turno.

La difesa granata dovrà fare attenzione a Cosimo Chiricò, capocannoniere del girone C con 12 gol, di cui ben 8 in trasferta: gliene mancano due per eguagliare il suo personale record in una stagione (14 con la maglia del Crotone nel 2022/23). L’attaccante pugliese è anche cecchino dal dischetto: 3 centri su 3, come Orlando (Cavese).

I precedenti e la designazione arbitrale

11 precedenti tra le due squadre, 6 vittorie per la Salernitana e 5 pareggi. Nella gara di andata terminò con il risultato di 2 a 2. La gara sarà arbitrata da Edoardo Gianquinto di Parma. Assistenti: Francesco Tagliaferri (Faenza) – Manuel Cavalli (Bergamo). IV Ufficiale: Domenico Castellone (Napoli). Fvs: Domenico Russo (Torre Annunziata).