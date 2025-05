Serie B, terremoto playout: possibile penalizzazione per il Brescia, cambia lo scenario per Salernitana e Frosinone

Nelle ultime ore, uno scenario inatteso ha scosso la Serie B. La Lega ha comunicato ufficialmente il rinvio dei playout che avrebbero dovuto vedere contrapposte Salernitana e Frosinone. La decisione è stata presa in seguito alla notizia di una possibile penalizzazione di 4 punti a carico del Brescia per un’irregolarità amministrativa relativa al pagamento di stipendi e contributi entro la scadenza di febbraio.

Brescia verso la retrocessione, Frosinone salvo, Salernitana contro la Sampdoria?

Qualora la penalizzazione venisse confermata, la classifica di Serie B subirebbe un radicale cambiamento. Il Brescia retrocederebbe direttamente in Serie C, mentre il Frosinone otterrebbe la salvezza matematica. Di conseguenza, la Salernitana disputerebbe comunque i playout, ma il suo avversario non sarebbe più il Frosinone, bensì la Sampdoria.

In questo nuovo scenario, i granata avrebbero il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa e di poter contare su due risultati utili su tre per rimanere in Serie B, avendo concluso il campionato con 42 punti contro i 41 dei blucerchiati.

Attesa per la sentenza del Tribunale Federale Nazionale

La decisione definitiva sulla classifica e, di conseguenza, sugli accoppiamenti dei playout, dipenderà dall’esito dell’udienza di primo grado, che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale Federale Nazionale. In caso di motivazioni solide per la penalizzazione, la Lega B e la FIGC potrebbero decidere di far disputare immediatamente i playout con la nuova griglia, senza attendere gli eventuali successivi gradi di giudizio. Tuttavia, qualora emergessero margini per un appello da parte del Brescia, si potrebbe optare per attendere la conclusione dell’iter giudiziario prima di programmare le gare.

Possibile ulteriore penalizzazione in vista per il Brescia

Non è esclusa un’ulteriore complicazione per il Brescia. Secondo le indiscrezioni, il club lombardo potrebbe aver adottato la stessa procedura irregolare anche per la scadenza di aprile.

Se tale irregolarità venisse accertata, la conseguente penalizzazione, come da regolamento, si applicherebbe alla prossima stagione.

Al momento, l’unica certezza è che la Salernitana disputerà i playout. Resta da definire l’identità del suo avversario e le date degli spareggi salvezza.