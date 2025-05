La Salernitana sbanca Cittadella: granata ai playout

La Salernitana sbanca il “Tombolato” piegando il Cittadella con una rete per tempo. Hrustic stappa il match con una pennellata su punizione, Simy chiude i giochi nella ripresa, condannando i Veneti alla serie C. Gli uomini di Pasquale Marino offrono una prestazione solida soffrendo poco contro un Cittadella alquanto imballato dall’elevata posta in palio. I granata con questa vittoria e con il pareggio della Samp si regalano un’altra chance salvezza ai playout contro il Frosinone.

Il primo tempo

La posta in palio è altissima, Cittadella e Salernitana si giocano una stagione e si vede dai ritmi altissimi, tenuti fin dalle prime battute. La Salernitana passa in vantaggio al decimo giro di lancette, grazie a una pregevole punizione dal limite di Hrustic. Gli uomini di Marino, a vantaggio acquisito, abbassano i giri del motore e il baricentro. Non si registrano occasioni degne di note nella fase centrale della prima frazione. Al minuto trentotto il Cittadella reclama per un calcio di rigore su Rabbi, ma né il direttore di gara né il Var accordano la massima punizione. Sul fronte opposto la Salernitana si costruisce un’ultima monumentale occasione con Tongya, che si invola da solo verso la porta avversaria, ma spedisce alle stelle.

La ripresa

Il Cittadella ha un piglio diverso nella ripresa, pochi minuti e Palmieri spaventa i granata, ma senza muovere il tabellino.Risponde la Salernitana con un tiro incrociato di Ghiglione a lato di poco. Bravo Simy a servire il compagno nello spazio in questa circostanza. È il Cittadella a tenere il pallino del gioco nella fase centrale, mentre la Salernitana si rintana in attesa, pronta a ripartire. Al 66’, Marino mette mano ai cambi, entra Soriano per uno sfinito Calligara.

Poco dopo Okwonkwo cerca due volte il pareggio, ma senza successo. Nel momento migliore dei padroni di casa, la Salernitana trova il raddoppio con un’azione caparbia di Simy, aiutato da una deviazione.Il doppio vantaggio spezza le speranze le ali del Cittadella, che non riesce a costruire altre occasioni degne di nota. Anzi, è la Salernitana a cogliere il palo con Corazza.

Al fischio finale gli ospiti aspettano il verdetto del match Juve Stabia-Sampdoria, poi possono festeggiare l’approdo ai playout.