La Salernitana al “Marassi” per la Salvezza

Questa sera i granata saranno impegnati nel primo dei due scontri diretti per la salvezza.

La Salernitana ad oggi ha due punti in più della Sampdoria, che le garantirebbero i play-out, mentre per i blucerchiati sarebbe retrocessione diretta in C.

La squadra di Marino

La squadra di Pasquale Marino dovrà cercare di invertire il trend negativo che la vede vittoriosa lontana dall’ “Arechi” per una sola volta, al “Marassi” è previsto il pubblico delle grandi attese, saranno più di 30mila spettatori, tra cui 2mila provenienti da Salerno, che proveranno a spingere la squadra di casa alla vittoria, per allontanare l’incubo retrocessione.

Marino dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, probabile la conferma dello stesso undici vittorioso con il Mantova.

In porta Christensen, linea difensiva composta da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili, tutti e tre i difensori sono in diffida e dovranno quindi fare attenzione a non essere sanzionati, per non saltare l’altra delicata gara con il Cittadella. A centrocampo agiranno Zuccon e Amatucci, con Hrustic leggermente avanzato, sugli esterni Ghiglione e Corazza, sulla trequarti Verde e Soriano alle spalle di Cerri.

Gli unici dubbi riguardano il probabile impiego di Simy dal primo minuto e Tongya che potrebbe essere preferito a Verde.

I granata proveranno il tutto per tutto per portare tre punti a casa che le garantirebbero ampio respiro sulla zona calda e condannerebbero la Sampdoria ad una triste ma storica retrocessione.