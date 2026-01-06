Seconda categoria: guidano Pol. Postiglione e Caprioli, bene Real Cilento e Cannalonga

A due giornate dalla fine del girone d’andata, nel girone L del campionato di Seconda categoria guidano il raggruppamento le formazioni della Polisportiva Postiglione e del Caprioli entrambe a quota 23 punti.

La situazione del girone L

Classifica corta in zona play off, in terza posizione il Real Cilento con 21 punti, il Pro Sala a 20, e la squadra di Cannalonga a quota 20. Chiudono Fox Paestum, Palinuro, Caggiano e Atletik. Ad andare di più in rete finora Antonio Di Luca del Caprioli e Tchangou del Sicignano con 9 reti, Florin Iulian Dinca del Caprioli ed Emanuele Vitolo entrambi con 8 gol all’attivo. Si riprende nel week-end del 10 e 11 gennaio.

Classifica: Pol. Postiglione 23, Caprioli 23, Real Cilento 22, Pro Sala 21, Cannalonga 20, Sicignano 16, Pisciotta 15, Pollese 15, Padula Tonino Paolini 8, Fox Paestum 7, Palinuro 6, Caggiano 6, Atletik 4.