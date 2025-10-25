Seconda Categoria – Alla scoperta del Real Cilento: parola a Camillo Passaro

Lunedì sera, nel corso della trasmissione sportiva di Infocilento “InCampo”, è intervenuto il calciatore Camillo Passaro, che ha illustrato il nuovo progetto del Real Cilento, squadra protagonista in questo avvio di stagione.

Le dichiarazioni

“Siamo una squadra ambiziosa – ha dichiarato Passaro – abbiamo iniziato bene il campionato, ma pensiamo partita dopo partita, cercando sempre di dare il massimo per puntare alle zone alte della classifica.”

Il giocatore ha poi sottolineato l’importanza del gruppo e del forte legame con il territorio:

“Siamo una squadra composta da tanti giovani del posto, un bel gruppo affiatato. La cosa più bella è poter giocare con la squadra del proprio paese, soprattutto quando c’è gente che ti segue e ti sostiene, sia in casa che in trasferta.”

Con entusiasmo e spirito di appartenenza, il Real Cilento si conferma una realtà in crescita, pronta a regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.