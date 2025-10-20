Scuola calcio di Roccadaspide a Sant’Angelo a Fasanella per agevolare i piccoli calciatori degli Alburni

La Scuola Calcio ASD Roccadaspide, ha deciso di tenere una seduta di allenamento settimanale negli Alburni per agevolare i piccoli calciatori dell’entroterra cilentano che, altrimenti, avrebbero dovuto raggiungere Roccadaspide più di una volta a settimana.
L’iniziativa
L’iniziativa si tiene da diverso tempo ed è stata riproposta e accolta per la stagione 2025/2026. I piccoli degli alburni si alleneranno presso il campo sportivo comunale dedicato a Donato Michele (detto Arsenio) Cappelli di Sant’Angelo a Fasanella, messo a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Bruno Tierno.
Leggi anche:
Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Sant’Angelo a Fasanella per scoprirne i dettagli proprio durante la prima giornata di allenamento della stagione.
A raccontare i dettagli dell’iniziativa il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, Bruno Tierno e i Mister Aldo Rossomando e Gaetano Contaldi.