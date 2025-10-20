Scuola calcio di Roccadaspide a Sant’Angelo a Fasanella per agevolare i piccoli calciatori degli Alburni

I piccoli degli alburni si alleneranno presso il campo sportivo comunale dedicato a Donato Michele (detto Arsenio) Cappelli di Sant’Angelo a Fasanella

A cura di Alessandra Pazzanese

La Scuola Calcio ASD Roccadaspide, ha deciso di tenere una seduta di allenamento settimanale negli Alburni per agevolare i piccoli calciatori dell’entroterra cilentano che, altrimenti, avrebbero dovuto raggiungere Roccadaspide più di una volta a settimana.

L’iniziativa

L’iniziativa si tiene da diverso tempo ed è stata riproposta e accolta per la stagione 2025/2026. I piccoli degli alburni si alleneranno presso il campo sportivo comunale dedicato a Donato Michele (detto Arsenio) Cappelli di Sant’Angelo a Fasanella, messo a disposizione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Bruno Tierno.

Leggi anche:

La Scuola Calcio di Roccadaspide approda a Sant’Angelo a Fasanella per agevolare i giovani delle Aree Interne

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Sant’Angelo a Fasanella per scoprirne i dettagli proprio durante la prima giornata di allenamento della stagione.

A raccontare i dettagli dell’iniziativa il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, Bruno Tierno e i Mister Aldo Rossomando e Gaetano Contaldi.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roccadaspide, successo per la giornata della prevenzione: effettuate 70 visite cardiologiche gratuite

Una giornata molto intensa, divisa in due importanti momenti: un convegno in…

Rifiuti albanella

Albanella: smaltimento rifiuti, denunciato imprenditore

Reflui zootecnici in una canaletta stradale, la scoperta di Carabinieri Forestali e…

Castellabate: ecco il 14esimo Memorial dedicato a Massimiliano Pagano

L’iniziativa, nata spontaneamente dopo la scomparsa di Massimiliano, continua a crescere di…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito