Screening colon-retto a Sapri e Camerota, il direttore sanitario De Paola: “Fondamentali per tutelare la salute”

Un'iniziativa fortemente voluta e sostenuta dal Direttore Sanitario dell'ospedale "Immacolata" di Sapri Vincenzo De Paola, ecco le sue parole

A cura di Maria Emilia Cobucci

Incentivare la diagnosi precoce per intervenire tempestivamente su eventuali patologie al fine di tutelare la salute pubblica. È questo l’obiettivo della campagna di screening al colon-retto lanciata dall’Asl Salerno e rivolta a tutti i cittadini appartenenti al Distretto Sanitario 71 Sapri – Camerota.

La campagna di sensibilizzazione

Un’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dal Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata” di Sapri Vincenzo De Paola. “La nostra ASL di riferimento aveva lanciato questa campagna già da qualche anno ma noi del Distretto Sanitario 71 eravamo rimasti un pò indietro motivo per il quale ho voluto fortemente che tutti partecipassero e fossero coinvolti in uno screening di massa, in collaborazione con l’ASL ma anche con la medicina di prevenzione – ha affermato il Direttore De Paola.

L’importanza della prevenzione

Sottoporsi ad uno screening, completamente gratuito è importante dirlo, è fondamentale per la prevenzione dei tumori al colon e al retto. Si tratta di un test rivolto a tutti coloro che rientrano nella fascia di età compresa tra I 50 e 69 anni ed completamente indolore e non invasivo. È fondamentale che le persone si sottopongano a questi screening in maniera tale da prevenire eventuali malattie e tutelare la salute”, conclude.

Leggi anche:

Perdifumo: Comune punta a riqualificare l’edificio scolastico “Ventimiglia”
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Acquisti di Natale, corsa ai regali: acquisti online o negozio fisico? Parola ai cittadini di Agropoli

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la tradizionale corsa ai regali entra nel…

Sport, Salernitana da rimonta a Picerno: Ferrari e Longobardi ribaltano i lucani

La prestazione della Salernitana, allo stadio “Curcio’, è stata tutt’altro che indimenticabile,…

Castellabate: 12 alunni ambasciatori del Cilento a Segorbe grazie all’Erasmus

Da “piccoli europei” non solo hanno sperimentato la calorosa accoglienza della comunità…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.