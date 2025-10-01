Scoperto armato di pistola clandestina: arresto a Pontecagnano Faiano

M.S. è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano. L’operazione è scattata lo scorso 27 settembre, a seguito di un mirato servizio di controllo del territorio svolto dalle forze dell’ordine.

L’arresto per detenzione di arma clandestina

Le manette sono scattate per il reato di detenzione di arma clandestina. I militari dell’Arma hanno individuato e fermato M.S. nel corso delle attività di controllo. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9×21 che, a un esame più approfondito, è risultata avere la matricola abrasa.

Il possesso di un’arma in queste condizioni configura il reato di detenzione di arma clandestina, un illecito particolarmente grave per le implicazioni legate alla provenienza e all’utilizzo potenziale dell’oggetto. L’azione dei Carabinieri rientra nell’ambito delle attività volte a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la diffusione di armi illegali sul territorio.

Dettagli dell’arma e contesto dell’operazione

La pistola sequestrata è una calibro 9×21. La particolarità che ha portato all’accusa di clandestinità è l’abrasione della matricola, un elemento che ne impedisce la tracciabilità e l’identificazione.

L’arresto è avvenuto grazie a un’attività preventiva e di sorveglianza intensificata sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Le forze dell’ordine continuano a operare per prevenire e reprimere episodi di criminalità, concentrando gli sforzi sui controlli mirati per intercettare situazioni potenzialmente pericolose per la cittadinanza. La tempestiva azione ha permesso di togliere dalla circolazione un’arma illegale e non tracciabile.