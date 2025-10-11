Scoperta droga all’ospedale “Ruggi” di Salerno: cocaina nascosta in una videocassetta VHS

Cocaina rinvenuta in una VHS nascosta in un ambulatorio del "Ruggi d'Aragona" di Salerno. La dirigenza, sotto Ciro Verdoliva, avvia verifiche interne immediate

Una scoperta insolita presso il presidio ospedaliero “Ruggi d’Aragona” di Salerno. A seguito di una segnalazione anonima, è stata rinvenuta della cocaina celata all’interno di una videocassetta VHS. La droga era stata occultata in un ambulatorio del plesso situato in via San Leonardo.

L’allerta ha innescato una pronta risposta con l’intervento degli agenti di polizia e del personale della vigilanza interna dell’ospedale. I soggetti intervenuti hanno provveduto ad aprire la videocassetta e a sequestrare la sostanza stupefacente. Gli involucri contenenti la “polvere bianca” sono stati prontamente inviati ai laboratori per le necessarie analisi di rito.

Immediate verifiche interne e indagini

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Ciro Verdoliva, ha reagito immediatamente alla notizia disponendo verifiche interne urgenti. L’obiettivo primario è fare piena luce sull’origine della droga e accertare eventuali responsabilità all’interno della struttura.

Verdoliva ha rilasciato una dichiarazione netta, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di chiarezza: «È necessario capire se si tratta di un caso isolato o se dietro ci sia un consumo o traffico più ampio che coinvolge qualcuno all’interno della struttura». Se i sospetti di coinvolgimento interno dovessero trovare conferma, la dirigenza ha già preannunciato l’applicazione di severe sanzioni disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.

L’impatto sulla reputazione dell’ospedale

La dirigenza del “Ruggi”, già impegnata su più fronti – inclusa la riorganizzazione del presidio e la realizzazione del nuovo ospedale – intende agire con la massima risolutezza per ristabilire la fiducia e la trasparenza, valori essenziali per un’istituzione sanitaria.

