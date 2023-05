Scontro tra due veicoli a Polla: in gravi condizioni un pensionato

Un grave scontro tra due veicoli, si è registrato questa mattina, alle 8, al bivio di Loreto a Polla. L’incidente ha causato gravi conseguenze per un uomo anziano, pensionato, che ha riportato traumi alla testa.

I soccorsi

Subito dopo l’incidente è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prontamente trasportato l’uomo al vicino ospedale Luigi Curto a Polla, dove sta ricevendo le cure necessarie per le sue condizioni gravi.

Da chiarire la dinamica del sinistro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Polla per ricostruire le dinamiche dell’incidente e stabilire le cause dell’incidente, che al momento non sono ancora chiare. Si presume che l’auto coinvolta nell’incidente possa essere finita fuori strada, ma sarà necessario attendere ulteriori indagini per determinare con certezza quanto accaduto.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione stradale, con la chiusura temporanea della strada per consentire l’intervento dei soccorritori e degli agenti. Le autorità stanno invitando i conducenti ad essere sempre prudenti alla guida e a rispettare le regole del codice della strada per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti.