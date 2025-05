Scontro tra auto e moto a Sala Consilina: ferito un giovane

Paura questo pomeriggio, a Sala Consilina, in via Provinciale del Corticato.

La dinamica

Per cause in corso di accertamento si è verificato un violento scontro tra un’automobile ed una motocicletta. Ad avere la peggio il motociclista che ha riportato diverse ferite.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito e a trasportarlo per gli accertamenti del caso all’ospedale di Polla.

Sul luogo del sinistro, anche gli agenti della polizia municipale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.