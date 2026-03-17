Scontro frontale ad Atena Lucana Scalo: ferita una giovane sulla Statale 19

Pomeriggio di paura ad Atena Lucana Scalo, dove un incidente ha interessato un autobus di linea e una Renault. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 19.

I dettagli del sinistro e i soccorsi alla conducente

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, i due mezzi sono entrati in collisione violentemente. Ad avere la peggio è stata la giovane donna che si trovava alla guida della vettura. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure alla ragazza, disponendone poi il trasferimento presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le lesioni riportate nell’impatto.

Rilievi e gestione della viabilità

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nell’esecuzione dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e a stabilire eventuali responsabilità.